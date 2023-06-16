Ardahan'da öğrencilerin karne heyecanı

Son ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı tamamlanırken, Ardahan'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Ardahan il genelinde 1470 öğretmen ve 16 bin 706 öğrenci için yaz tatili başladı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Cemal ve Zekiye Vatan İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı.

Öğrencilerle sohbet edip, karnelerini veren Vali Öner, tatilde bol bol dinlenmeleri ve kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Vali Öner, Ardahan il gengelinde 1470 öğretmen ile eğitim-öğretime katılan toplam 16 bin 706 öğrencinin bugün karne sevinci yaşadığını belirterek, öğrenci ve öğretmenlere iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.