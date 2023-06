Ardahan'da öğretmen ve öğrenciler yurt dışı deneyimi yaşıyor

Ardahan'da Erasmus+Projeleri Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitimi Akreditasyonu kapsamında öğretmen ve öğrenciler yurt dışına gitme imkanı buldu.

Erasmus+Okul Eğitimi akreditasyonu kapsamında Ardahan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Ardahan Fen Lisesi öğrencileri ile refakatçi öğretmen grubu, Makedonya'nın Gostivar şehrindeki hareketliliklerine devam ediyor. "Discovering Our Cultural Heritage: From Ardahan to Gostivar" projesiyle, kardeş ülkenin kültürünü ve eğitim sistemini tanımaya devam ediyor.

Bu önemli projenin bir ayağı olarak, Avrupa'da resmi dili Türkçe olan ilk ve tek üniversite olan Uluslararası Vizyon Üniversitesi ziyaret edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve Erasmus+Makedonya hareketliliği grubu, kurumun Kurucu Rektörü Fadıl Hoca ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bulut, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuzey Makedonya arasında kurulan gönül köprüsünün önemine vurgu yaparak Hoca'yı ve akademisyenleri Ardahan'a davet etti.

Erhan Bulut'un davetiyle Kuzey Makedonya'da bulunan eğitim kurum yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin Ardahan'a gelmesi, hem kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek hem de daha fazla kültürel ve eğitimsel paylaşımın gerçekleşmesi sağlanacak. Bu tür ziyaretler, öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası eğitim imkanlarına erişimini artıracak ve Ardahan'ın uluslararası alanda tanıtımına katkıda bulunacak.

Bulut projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ardahan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Ardahan Fen Lisesi öğrencileri, Erasmus+ programıyla sadece kendilerini değil, aynı zamanda Ardahan'ı ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme fırsatı yakalamış oldular. Bu projeler, öğrencilerimizin kültürel farkındalıklarını artırırken aynı zamanda onları küresel vatandaşlar olarak yetiştirmektedir. Bu başarılar, Ardahan'ın eğitim alanında sağladığı ilerlemeyi ve uluslararası iş birliğini göstermektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu tür uluslararası projelerde destek olmaya ve yeni fırsatlar sunmaya devam edecektir. Ardahan'ın eğitim ve kültürel zenginliklerinin dünya ile paylaşılması ve bu tür projelerin sürdürülebilirliği için çalışmalarına devam edecektir" dedi.