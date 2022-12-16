Ardahan'da okul öncesinde büyük başarı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye geneli başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği çerçevesinde Ardahan il genelinde son bir yılda yapılan çalışmalarla 5 yaş okullaşma oranı yüzde 65'ten yüzde 96'ya yükseldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Milli Eğitim Bakanlığı'nca son bir yılda başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Ardahan'ın yüzde 96'lık okul öncesi okullaşma oranı ile büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Bulut, "Ardahan'da Köy Yaşam Merkezleri bünyesinde açılan ana sınıfları sayesinde, miniklerin okul öncesi eğitimle tanışmaları sağlanarak okullaşma oranları üzerinde artışlar kaydedildi. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranında 5 yaş grubunda yüzde 65'ten 96'ya ulaşıldı ve süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. Kısa süre içerisinde okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.