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Ardahan'da okullar yüz yüze eğitime başladı

Ardahan’da ana sınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda eğitim görecek öğrenciler, bugün ders başı heyecanı yaşadı.

Ardahan'da ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim görecek öğrenciler, bugün ders başı heyecanı yaşadı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayından beri kapalı olan okullar uzun bir sürenin ardından bugün kapılarını öğrenciler için açtı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ilk olarak 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama ile okula gidecek. Ardahan'daki okullarda öğrencileri, öğretmenlerin ve toplum sağlığının riske atılmaması için birtakım önlemler alındı.


2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci okuluna döndü. Kademeli olarak arttırılacak uygulamada bugün itibariyle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girdi. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30'ar dakikalık ders saati eğitim görecek.

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