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Ardahan'da operasyon: 2 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Ardahan’da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ardahan'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.


Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde Göle İlçesi Çobanköy köyünde ikamet eden 2 şahsın evinde yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile 15 adet tabancalara ait fişek ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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