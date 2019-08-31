İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Ardahan-Şavşat yönünde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sahara geçidi mevkinde şarampole yuvarlandı.


Kaza Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara geçidi Sulakyurt köyü yaylası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.