Ardahan'da otomobilin kamyonete çarpma anı kamerada

Ardahan'da otomobilin kamyonete çarpma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Onur Beytorun'un kullandığı 25 HB 076 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nun Kars Caddesi bağlantılı noktasında Cemal Morkoç'un kullandığı 53 ACC 161 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan araçlar ise otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Beytorun, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçların olay yerinden kaldırılması dolayısıyla Ardahan-Kars yoluna geçiş sağlayan güzergah kısa süre trafiğe kapatıldı.

Öte yandan feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kamyonete çarptığı an görülüyor.