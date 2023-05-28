Ardahan'da oy verme işlemi başladı

Ardahan'da vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oylarını kullanmaya başladı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde olduğu gibi Ardahan'da da saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullanan Özgür Açıkyıldız, ''Görevimi yerine getirdim. Vatana ve millete hayırlı olsun'' dedi.

Ardahan'da 68,134 seçmen 338 sandıkta oy kullanacak.