Ardahan'da Pandemi kurulu toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Pandemi Kurulu toplantısı çerçevesinde; Ardahan'da Vali Hüseyin Öner'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Vekili Yavuz Köse, İlçe Kaymakamları, İl Sağlık Müdürü ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığının direktifleri doğrultusunda alınan tedbirlerin yanı sıra, ilave tedbirler alınması ve denetimlerin daha sıkı şekilde uygulanması gibi konular görüşüldü. Ayrıca, salgınla mücadelenin aralıksız devam etmesi, halkın daha fazla bilgilendirilmesi, maske, mesafe ve temizlik konularında denetimlerin sıklaştırılması yönünde yeni tedbir kararları alındı.

Vali Hüseyin Öner, toplum sağlığı için Koronavirüs salgınıyla mücadelenin daha etkili bir şekilde yapılması, ilave tedbirler ve denetimler konusunda da taviz verilmemesi talimatında bulundu.