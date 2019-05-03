Ardahan'da Rektör istifa sesleri

Ardahan'da bir grup genç ve Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan Ardahan Üniversitesinde işe alımlarda komisyon üyelerinin yakınlarının alındığını iddia ederek usulsüzlük yapılmasına yönelik Üniversite Rektörü Mehmet Biberi istifaya davet etti. Milli Egemenlik parkında toplanan grup adına konuşan Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan, burada toplanmamızın sebebi Ardahan Üniversitesinde işe alımlarda yapılan haksız uygulamalara tepkimizi koymaktır dedi.

Pehlivan, ''Ardahan Üniversitesi sahipsiz değildir. Üniversite alımlarında Mersinli, Sinoplu, Şırnaklı, Erzurumlu ve Karslılar alınmış, Ardahan'ın işsiz gariban gencinin hayalleri ve umutlarıyla oynanmıştır. Rektör Biberin bu tavrını protesto ediyoruz. Siyasi ve STK temsilcilerini de buradan kınıyoruz. Bu olumsuz duruma tepkisiz kalmaları ve Ardahan Üniversitesini Erzurum Üniversitesinin arka bahçesi yapan Rektör Biber'e tepkisiz kalmaları çok üzücü verici bir durumdur.''

doğru olmadığını söyleyen Pehlivan. ''İşe alımlarda komiyonda bulunanların akrabalarının işe alınması doğru değildir. Ardahan'da işsiz işsiz gezen gençlerin hayalleri ve ekmekleri ile uğraştılar. Ardahan'da yüzlerce işsiz genç var iken değişik illerden getirip burada işe almaları doğru bir uygulama değildir. Komisyonda bulunana arkadaşlar ‘Rüşvet mi aldı'' onu bilemeyiz. Ama bu uygulama doğru bir uygulama değildir. Ardahan'da bulunan siyasi partileri ve STK'lar Ardahanlı gençlere sahip çıkmalıdırlar. Ardahan Üniversitesi Rektör Biber tarafından bitirilme noktasına gelmiştir. Bu bir iftira değil bunlar gerçektir.'' Şeklinde konuştu.

Mehmet Avşar isimli vatandaş ise, Üniversitenin kurulduğu dönem ile şu anki durum arasında büyük bir fark olduğunu söyleyerek, bu düşüşün sebebi olan Rektör Biberi İstifaya davet ediyoruz dedi.

Grup yapılan açıklamanın ardından sessizce dağıldı.