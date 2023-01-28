Ardahan'da ruhsatsız tabanca ve foto kapan ele geçirildi

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Küçük Altınbulak köyünde, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fotokapan ve gece görüş dürbünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göle ilçesine bağlı Küçükaltınbulak köyünde bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 2 foto kapan ve 1 gece görüş dürbünü ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Ruhsatsız silah bulunduran şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.