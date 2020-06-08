İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan'da rüşvet ve tefeci operasyonu

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar neticesinde rüşvetçilere ve tefecilere operasyon düzenlendi.


Ardahan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 1'i kamu görevlisi 3 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rüşvet karşılığı "ölmüş kişilerin prim günlerinden alınıp prim günleri emekliliğe yetmeyen şahıslara verildiği" iddiasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde gözaltına alınan kamu görevlisi S.İ.'nin bilgisayarında arama yapıldı. Kamu görevlisi S.İ. ile birlikte sivil vatandaşlar E.Ö. ve C.A. da gözaltına alındı.



Tefecilere operasyon


Ardahan'da yürütülen diğer soruşturma çerçevesinde suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.Ö., Y.A. ve Y.B.A.'yı suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla takibe aldı. Bir süre fiziki ve teknik takibin ardından tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, değişik çap ve ebatta birçok mermi ile zanlıların tefecilik yapmak için kullandıkları ekipman ve doküman ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar dört günlük gözaltı sürelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.