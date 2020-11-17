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Ardahan'da şafak vakti silah kaçakçılarına operasyon

Ardahan’ın Göle ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Ardahan İl Jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Göle ilçesine bağlı Büyükaltınbulak köyünde ikamet eden M.S.E ve B.T. isimli şahısların silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgisine ulaştı.


Elde edilen bilgiler doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve mayın arama köpeği Obur ile bomba arama köpeği Sağın destekli, 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 AK-47 Kaleşnikof Piyade tüfeği, 2 Piyade tüfeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, (1 ruhsatsız 9 mm tabanca, 238 AK-47 Kaleşnikof Piyade tüfeği fişeği, 45 Piyade tüfeği fişeği, 68 9 mm tabanca mermisi, 4 12 av tüfeği fişeği, 7 AK-47 Piyade tüfeği şarjörü, 2 9 mm. tabanca şarjörü, 1 hücum yeleği, 1 30 santim uzunluğunda av bıçağı ve 2 adet silah temizleme kiti ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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