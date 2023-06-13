İhlas Haber Ajansı

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Ardahan'da sağanak ve dolu: Yollar göle döndü, araçlar zarar gördü

Ardahan’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Kent merkezinde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki bazı otomobiller zarar gördü.


Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde dolu ile birlikte şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Park halindeki otomobiller ise dolu yağışı sonrası zarar gördü.


Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

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