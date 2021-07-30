Ardahan'da Sağlık-Sen üyeleri "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" öncesi basın açıklaması yaptı

Ardahan'da Sağlık-Sen İl Temsilcisi Selçuk Recepoğlu, 2 Ağustos'ta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri tekliflerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Recepoğlu, Sağlık-Sen üyeleri ile Ardahan Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkati çekmek, toplu sözleşme taleplerini kamuoyu ile paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi. 1 milyon sağlık ve sosyal hizmet çalışanı ile 3 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emeklisinin gözü kulağı bu görüşmelerde olduğuna dikkat çeken Recepoğlu, "Şu da bir gerçek ki bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için can verenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yıllardan beri mali özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanların gözü kulağı çok daha yüksek şekilde bu masada olacak." dedi.