Ardahan'da Sağlıkçılar kar, tipi ve fırtınaya rağmen köy köy gezip aşılama yapıyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ardahan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar ve tipiye rağmen kırsaldaki köylere ulaşarak vatandaşların aşısını yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce Covid-19 ile mücadele çerçevesinde aşı yapmak üzere doktor ve hemşirelerden oluşturulan sağlık ekipleri, kentte zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dondurucu soğukların yanı sıra kar ve tipinin de etkili olduğu bölgede sağlık ekipleri köy köy gezerek aşı çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüyor.

Pandemiyle mücadelede yaklaşık 2 yıldır destan yazan sağlık savaşçıları şu ana kadar 135 milyonu aşkın aşı vurdu. Omicron varyantı tüm dünyayı kasıp kavurduğu bugünlerde Türkiye'nin kuzeydoğu köşesinde sağlık çalışanlarının zorlu mesaileri kameralara yansıdı.

Ardahan merkeze bağlı Beşiktaş köyüne gitmek için tulum giyerek yola çıkan ekipler kar ve tipiye rağmen köye ulaşarak aşı için hazırlıklarına başlıyor. Köy okulundaki sobanın etrafında bir süre ısınan ekip, daha sonra kolları sıvıyor. Sağlık ekipleri, okuldaki aşı çalışmasının ardından evden çıkamayan hasta ve yaşlı vatandaşları aşılayıp sağlıklarına kavuşturmak için evlere gidiyor.

Aracın gidebildiği yere kadar giden sağlık ekipleri yolun geri kalanını kilolarca ağırlıktaki çantalarla yürüyor. Köpek engelini de aşarak eve ulaşan ekip burada aşı çalışmasını başarıyla tamamlıyor.

"Yaşlılara aşı yapmak için elimizden gelini yapıyoruz"

Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Halenur Korkmaz, gazetecilere, zorlu kış ve coğrafya şartlarının hizmet vermelerine engel olmadığını, köyde yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Korkmaz, "Kar ve soğuk havanın yanı sıra zaman zaman köpek saldırılarına da maruz kalıyoruz. Ama tüm bu zorluklara rağmen aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşımızdan tek istediğimiz yeter ki aşı olsunlar." dedi.

Beşiktaş köyünden Akif Topçu da sağlık ekiplerinin kar kış demeden evlerine kadar geldiğini belirterek, "Allah razı olsun. Evime kadar gelip annem ve babamın aşısını yaptılar. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.