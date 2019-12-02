Ardahan'da “Şehrimi Tanıyorum Projesi” etkinliği

Etkinlikte, 23 Şubat İlkokulu öğrencileri tarafından Ardahan'ın tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra Ardahan tarihinde önemli yere sahip kişiler hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Masatlı, valiliğin koordinasyonunda il genelinde hayata geçirilen projeyle Ardahan'da eğitim-öğretim gören çocukların yaşadıkları bölgeyi her yanı ve yönü ile tanımalarının amaçlandığını belirterek şöyle konuştu: “Bu projemizle, kültürel mirasları, ekonomik alanları ve daha birçok yönüyle Ardahan ilimizin tanınması ve tanıtılması için geleceğin mirasçıları çocuklarımızla iş birliği içinde olunması hedeflenmektedir. Bir çocuğa inanmak, yaptığımız işin temelidir. Biz, her çocuğun potansiyeline inanıyor, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kalbimizi de imkanlarımızı da paylaşıyoruz. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın eşitlik anlayışıyla hayata katılması için çalışıyoruz. Çünkü bizim için bu ülkenin tüm çocukları özeldir. Çocuklarımızın toplumla, gelecekle ve geçmişle ilişkilerini güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Serhat şehrin çocuklarının ilini, atasını ve coğrafyasını ve değerlerini tanımasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda biliyoruz ki çocuklarımız, geçmişini, yaşadığı kenti iyi tanırsa, yarınlara daha güçlü ve umutlu ilerleyebilecekler. Ben projeye katkı sunan tüm kurum ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”