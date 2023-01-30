Ardahan'da Sibirya soğukları yerini kar yağışına bıraktı

Ardahan'a etkili olan Sibirya soğukları yerini kar yağışına bıraktı. Şehir kısa sürede beyaza büründü.

Ardahan'da kar yağışının ardından kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle çok sayıda aracın camları karla kaplanıp buz tuttu. Vatandaşlar uzun uğraşların ardından araçlarının camlarını kazıyarak ve fırçalarla temizlemeye çalıştı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Gizli buzlanmanın da görüldüğü bazı yerlerde araçlar ilerlemekte zorlandı. Zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kar ve buz tutan araçlarını temizleyen vatandaşlar, camları temizlerken oldukça zorlandıklarını söyledi. Son bir haftadır havaların çok soğuk olduğunu dile getiren Zafer Kaya, kar yağışı ile birlikte havaların yumuşayacağını belirtti.

Karın bereket olduğunu vurgulayan Kaya, kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.