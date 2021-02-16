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Ardahan'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı

Ardahan’ın Göle ilçesinde düzenlenen silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde düzenlenen silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Aramada, 1 sikke, 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen obje, 2 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile değişik çaplarda 78 mermi ele geçirildi.


Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Göle İlçesi Durançam ve Yanatlı köylerinde ikamet eden 3 şahsa 'Silah ve tarihi eser kaçakçılığı' suçuna yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda, 2 adet ruhsatsız 9 mm. çapında tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 41 adet 9 mm. tabanca mermisi, 28 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sikke ve 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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