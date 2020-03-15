Ardahan'da sınır kapılarında virüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor

Korona virüs krizinin ortaya çıktığı ilk günden gerekli tedbirlerin alındığı Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı ve Çıldır Sınır Kapısı'nda tedbirler en üst seviyede uygulanmaya devam ediliyor.

Yetkililerinden alınan bilgilere göre, Türkgözü Sınır Kapısı ve Çıldır Sınır Kapısı'nda ilk günden beri kurulan tarama ve sağlık kontrolü çadırlarında görevli sağlık personelinin sıkı çalışmaları ile riskli bulunan kişiler yurda sokulmadı. Gürcistan tarafında da kurulan çadırda taramalar devam ederken, Türkiye'ye gelenler termal kameradan geçtikten sonra durumuna göre sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şüpheli olanlar hemen gözlem altına alınarak. gerektiği kadar bekletildikten sonra geçiş izni veriliyor. Tarama yapılan kişide şayet virüs tespit edilirse kişi geri gönderiliyor.