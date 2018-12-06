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Ardahan'da sis ve buzlanma kazalara neden oldu

Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 1 metreye kadar düştü.

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 1 metreye kadar düştü. Özellikle sürücülere zor anlar yaşatan sis ve gizli buzlanma nedeniyle Ardahan genelinde yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.


Sabah saat 08.30 sıralarında Ardahan-Kars karayolu üniversite mevkinde meydana gelen bir kazada 54 H 3679 plakalı tır, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası metrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik akışı 2 saat boyunca aksamalı olarak polis kontrolünde verildi. Kazanın sabah saatlerinde olması, birçok insanın okuluna ve işine zamanında gitmesine de engel oldu.


Tır şoförü, kazaların aşırı sis ve buzlanma nedeniyle meydana geldiğini belirterek, buzlanmaya zamanında önlem alınmamasından yakındı. Kazalar, trafiği de alt üst etti. 2 saat boyunca Ardahan-Kars karayolunda metrelerce kuyruk oluştu.


Karayolları ekipleri ise aşırı buzlanma yaşanan yolda tuzlama çalışması başlattı.

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