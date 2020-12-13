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Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Ardahan’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Ardahan'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.


Pandemiyle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Ardahan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşlar evlerine kapanırken, kentin işlek caddeleri boş kaldı.


Polis ekipleri de kontrol noktalarında, sürücü ve yolcuların sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını denetledi.

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