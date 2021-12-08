Ardahan'da tehlike arz eden çatılardaki buz kütleleri temizleniyor

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, binalarda dev buz sarkıtları oluşturdu.

Kış aylarının en büyük tehlikelerinden birisi olan buz sarkıtları, Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından önlemler alındıktan sonra temizleniyor. Ardahan Belediyesi hava sıcaklığının sıfırın altında eksi derecelere düşmesi nedeniyle çatılarda oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtlarını temizlemek için yoğun mesai harcıyor.