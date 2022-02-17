İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Ardahan’da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın


propagandasını yaptığı iddia edilen O.Ç'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.