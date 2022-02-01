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Ardahan'da tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyorArdahan-Çıldır karayolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor


Ardahan-Çıldır karayolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Bölgede zaman zaman görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken ekiplerin yolu açık tutmak için çalışması sürüyor.


Sabah saatlerinde etkili olan kar ve şiddetli tipi etkisini artırarak sürüyor. Sürücülerin sık sık uyarıldığı bölgede görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

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