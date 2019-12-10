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Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı

Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Ardahan Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taylan A. yönetimindeki 75 BA 042 plakalı araç, Cumhuriyet Caddesi'nden Çevre yoluna bağlanacağı esnada OPET kavşağına geldiğinde, Erzurum istikametine seyir halinde olan Mürsel D.'nin kullandığı 06 AG 8303 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

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