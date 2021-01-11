Ardahan'da tüm okullarından İstiklal Marşı sesleri yükseldi

Ülke genelinde olduğu gibi Ardahan'da da okullarda bayrak töreni düzenlenerek İstiklal Marşı okuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün yaptığı açıklaması üzerine ülke genelinde olduğu gibi Ardahan'da da tüm okullarda bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nda düzenlenen programa ise İl Milli Eğitim Müdürü yardımcısı Akın Koç, okul idarecileri, öğretmen ve okul personelleri bayrak törenine katıldı. Program kapsamında bayrak yarıya indirilerek İstiklal Marşı okundu.

Müdür yardımcısı Koç, en kısa zamanda bu törenleri öğrencilerle yapmak istediklerini ifade etti. Koç, “Uzunca bir zamandır salgından dolayı öğrencilerimizle beraber hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyleyemiyorduk. Bayrak törenlerimizi gerçekleştiremiyorduk. Bugün itibari ile tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de eş zamanlı olarak mevcut okul yöneticilerimiz ve idarecilerimizle birlikte İstiklal Marşı törenini gerçekleştirdik. Bizler bu töreni icra ederken, balkonlarda velilerimizin ve öğrencilerimizin bu törene katılabileceğini bilerek onlara davetlerde bulunduk” dedi.