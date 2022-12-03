Ardahan'da ulaşıma kar engeli

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı, Hanak-Damal kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Kentte yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, tır ve kamyonların yoğun olarak kullandığı Ardahan-Posof kara yolunda etkisini sürdürüyor. Kara yolunda ilerleyen bazı tırlar, Hanak ormanlık alanında bulunan sırtta ilerlemekte zorlandı.

Uzun kuyruklar oluştu

İlerlemekte güçlük çeken bazı tır ve kamyonların yol kenarına park etmesiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu.