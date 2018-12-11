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Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken, Karayolları ekiplerince bu yolu kullanan sürücülerin tedbirli olmaları istendi.


Tipi ve kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerden Ahmet Rıfat Vural, ''Artvin'den Ardahan'a geliyorum. Sahara Geçidi çok kötü, ulaşıma kar ve tipi engeli var. Karayollarının burayı boş bırakmaması lazım ve özellikle gece saatlerinde yola çıkacak olan sürücülerin çok dikkatli olması lazım.'' şeklinde konuştu.

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