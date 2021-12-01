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Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi.


Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Çıldır ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Çıldır'ın çevre ilçe ve illerle olan karayolu ağında ulaşım güçlükle yapılırken, sürücüler kar ve tipi karşısında zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğünü ifade eden sürücüler, bölgedeki kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü belirttiler.


Öte yandan Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler bir taraftan biriken karları temizlerken, diğer taraftan buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyorlar.

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