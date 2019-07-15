Ardahan'da ulaşıma sis engeli

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşıyor. Akşam saatlerinde Ilgar Dağı Mevkinde etkili olan yoğun siste görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Ardahan-Posof güzergahında yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar.

Hava sıcaklığı -2 derece olarak ölçülürken, sis de etkisini gösterirdi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları hususunda ikaz etti