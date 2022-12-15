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Ardahan'da ulaşıma tipi ve sis engeli

Ardahan-Çıldır Karayolu’nda sabah saatlerinde etkili olan sis, tipi ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan-Çıldır Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan sis, tipi ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.


Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Çıldır Aktaş Sınır Kapısı Yolu Mozeret Geçidi'nde etkili olan sis, tipi ve buzlanma; ulaşımda aksamalara yol açtı. Ekipler, bölgede ulaşım sorunları yaşanmaması için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Sürücülerin sık sık uyarıldığı bölgede, görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü bildirildi.

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