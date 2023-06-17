Ardahan'da üniversite adaylarının YKS heyecanı

Ardahan'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Sınav günü şehir içi dolmuşlarının çalışmaması ise velilerin tepkisine neden oldu.

Ardahan'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınav yerlerine gelen öğrenciler, kontrollerin ardından okullara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, dışarıda ise aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu. Bazı veliler ise şehir içi dolmuşlarının çalışmaması nedeniyle son anda çocuklarını sınava yetiştirdiklerini belirterek, sınav günü şehir içi dolmuşlarının çalışmamasına tepki gösterdi.

Şehir içi dolmuşlarının çalışmadığına tepki gösteren Sevgi Toksöz, iki çocuğunu sınava getirdiğini fakat şehir içi dolmuşlarının sınav günü çalışmadığını belirterek, polislerin yardımıyla sınav saatine yetişebildiklerini söyledi.

Toksöz, "Bugün iki çocuğumu üniversite sınavına girmek için sınava getirdim. Şehir içinde onlarca insan dolmuş bekliyordu ama dolmuş gelmedi. Benim imkanım yoktu ve polislerden yardım istedik; onlar bizi sınav yerine getirdi. Ben kendi imkanları ile çocuklarını okutan birisiyim. Bugün bu dolmuşlar çalışmayacaksa ne zaman çalışacak? Bunun çaresine yetkililerin bakmasını istiyorum" dedi.

Çocuğu sınava giren Ufuk Ürker ise çocuklarını sınava getirdiğini söyleyerek, "Bugüne kadar verdiğimiz emeklerin karşılığını inşallah bugün almak istiyoruz" diye konuştu.