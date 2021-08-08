Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyu önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında İnönü Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yaptı. Aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, İ.H. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.