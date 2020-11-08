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Ardahan'da Vali Hüseyin Öner'in katılımıyla Koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor

Ardahan’da Vali Hüseyin Öner’in katılımıyla “sağlık için hepimiz için” sloganıyla koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor.

Ardahan'da Vali Hüseyin Öner'in katılımıyla “sağlık için hepimiz için” sloganıyla koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor.


Denetimler kapsamında Lise Caddesi bölgesinde ve Kapalı Halk pazarı içerisinde vatandaşların kalabalık bulunduğu alanlar ve işyerlerini denetleyen Vali Öner, görüştüğü vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde hastalığın önlenebileceğini söyledi.


Ardahanlıların kurallara uyduğunu belirten Vali Öner, “Bizler 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma kapsamında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum, önemli bir emek sarf ediyorlar. Bugünkü denetimlerde ise vatandaşımızın genel manada kurallara uyduğunu gözlemledik. Daha hassas olunması için bazı uyarılarımız ve önerilerimiz oldu. Hepimiz kurallara uydukça sonuç daha da güzel olacak” dedi.


Toplum sağlığı için muhakkak kurallara uyulması gerektiğini ifade eden Vali Öner denetimler kapsamında karşılaştığı maskesi olmayan veya maskesi eskiyen vatandaşlarımıza da maske verdi.

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