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Ardahan'da yasak tanımayanlara ceza yağdı

Corona virüsüyle mücadele kapsamında denetimlerini artıran kolluk kuvvetleri yasaklara uymayanlara idari para cezası kesiyor.


Ardahan'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi. Kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir iş yerine giderek denetim yaptı.


Ekipler, kontrollerde iş yerinde kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza kesti.


Yapılan denetimlerde, iskambil kartları ve 370 lira paraya da el konuldu.

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