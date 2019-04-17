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Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi: Araçlar yolda mahsur kaldı

Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.


Ardahan'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentte etkili olan tipi hayatı olumsuz etkilerken, Ardahan-Çıldır karayolunda ulaşım aksadı. Çıldır ilçesi Beyrehatun köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle trafik durdu. Sürücüler yolun açılmasını beklerken, ekiplerin yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

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