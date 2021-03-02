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Ardahan'da yüz yüze eğitim başladı

Yüz yüze eğitimde ders zili çaldı.

Ardahan'da öğrenciler, sınıflara aktı. Okullarda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyan öğrenciler, herkesten alkış aldı.


Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Aykut Yıldız (13), okullar açıldığı için yaşadığı sevinci dile getirerek, "Okulların başlaması bizim için gerçekten çok iyi oldu. Canlı derslerde sürekli ekrana bakmaktan gözlük numaralarımız yükseldi. Okul başladığı için mutluyuz. İnşallah hep açık durur" diye konuştu.


Korona virüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu.

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