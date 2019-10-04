Ardahan'da “Zeka Dolu Gençlik Projesi” uygulanmaya başlandı

Ardahan Valiliğinin koordinasyonunda, Haziran ayında Rehberlik ve Araştırma Merkezinin uygulamaya başladığı “Zeka Dolu Gençlik Projesi” kapsamında ilde görev yapan 45 öğretmene zeka oyunları eğitimi verildi. İlk hedef gurupta 250 öğretmen ve iki bin öğrencinin bulunduğu program kapsamında eğitim alan öğretmenler, il genelinde ki diğer öğretmenlere de eğitim verecekler ve böylelikle ilde ki tüm öğretmenlerin bu eğitim almış olması sağlanacak.

Eğitim programını ziyaret eden Vali Masatlı, öğretmenlerden yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi aldı ve katılım sertifikalarını takdim etti.

Vali Mustafa Masatlı, “Düşünmeyi, merak etmeyi ve sormayı fiziksel egzersiz gibi alışkanlık haline getirmek ve analitik becerilerini geliştirmek için öğretmenlerimiz için zeka oyunları eğitimlerini Valiliğimiz koordinasyonunda Rehberlik ve Araştırma Merkezimizde başlatmış bulunmaktayız. Program kapsamında, 45 öğretmenimize bu eğitimler verildi. Bundan sonraki süreçte diğer öğretmenlerimize ve öğrencilerimize de bu eğitimler verilecek. Öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneğinin geliştirilmesi, matematik başarısının arttırılması, zihni olumlu yönde çalıştırarak, davranış problemlerini azaltmak anlamında bu eğitimler oldukça önem taşımaktadır. Zeka Oyunları Eğitimi ile ilimizde bulunan Ana okullarından Lise öğreniminde ki gençlerimize kadar 18 bin öğrencimizin, akıl, mantık ve zeka ışığında muhakeme eden, çözümleyen ve sorun çözme yeteneği elde etmelerini ümit ediyorum. Bununla birlikte öğrencilerimize gereken ilgiyi ve alakayı göstermemiz de aynı derece önemlidir. Hangi öğrencinin hangi konuda zeki olduğunu iyi kavramamız lazım. Bu konuda öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir. Günümüzde teknoloji çok değişti ve gelişti. Teknolojiyle birlikte insanlar da çok gelişti. Eğitim imkanları da yine aynı oranda gelişti. Eğer bugün biz dünyada güçlü olmak istiyorsak, bu çocuklarımızın dünyada rekabet edebilmesini sağlamamız lazım. Her yanı ve yönü ile onları iyi eğitmemiz lazım. Eğitim programına katılan öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.