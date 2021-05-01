Ardahan'da zincir marketlere ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat sınırlaması

Ardahan'da, zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yerel esnafın desteklenmesi ve haksız rekabet oluşmaması nedeniyle "tam kapanma" sürecinde satışının yasaklandığı belirtildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, Ardahan'da tam kapanma sürecinde haksız rekabetin oluştuğunu ve bunu engellemek amacıyla odamızın girişimleri sonucunda Ardahan Valiliği ile ortak kararın alındığını belirtti.

Alınan karar ile esnaf için haksız rekabetin engellendiğini belirten Demirci, "Vali Hüseyin Öner ile birlikte yaptığımız görüşmede 'tam kapanma' sürecinde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmelerin kapalı olmasından dolayı haksız rekabetin önlenmesi amacıyla bu süreçte açık olacak zincir marketlerde bu reyonların veya bunların bulunduğu katların satışa kapatılması kararı verildi. Bu işletmelerin vergi denetmeleri ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından gerekli denetimlerin yapılması ayakkabı, kırtasiye zücaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımın uygulanacaktır."