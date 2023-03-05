Ardahan'dan deprem bölgesine gönüllü psikososyal destek ekibi gönderildi

Ardahan'dan psikososyal destek ekibi deprem bölgelerine gönderildi.

Ardahan il Milli Eğitim Müdürlüğünden 12 kişilik psikososyal destek ekibi deprem bölgesine sevk edildi. Kentte görev yapan gönüllü psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerinden oluşan grup, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedeki öğrenci ve vatandaşlara destek olmak için yola çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak deprem bölgesindeki yaraların en kısa sürede sarılması için birçok çalışma yürüttüklerini ifade etti. Bulut, psikolojik danışman ve rehberlik ile özel eğitim öğretmenlerinden oluşan 12 kişilik grubu deprem bölgesine gönderdiklerini söyleyerek, "Psikososyal destek amacıyla arkadaşlarımızı deprem bölgesine gönderiyoruz. Bu çalışmamız, deprem bölgesindeki çadır kentler ile açılan okullardaki öğrenci ve velilere yönelik olacak. Bakanlığımızın koordinesi dahilinde bize gelen talepte Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 8 psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni ile 4 özel eğitim öğretmenini gönderdik. Bu arkadaşlarımız gönüllü olarak bölgeye gidiyor." dedi.

Erhan Bulut, Psikososyal destek ekibi 11 Mart'a kadar çalışmasını sürdüreceğini sözlerine ekledi.