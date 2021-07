Ardahan'ı kuraklık vurdu, hayvanlar yaylalardan indirilip meralara bırakıldı

Kuraklığın vurduğu Ardahan'da büyükbaş hayvanlar iki buçuk ay öncesinden meralara bırakıldı. Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, ''Durum çok vahim, böyle giderse kıtlık baş gösterir'' dedi.

Ardahan'da yazın otlatılmak üzere yüksek kesimlere çıkartılan büyükbaş hayvanlar kışlık ihtiyaç olarak bilinen meralara bırakıldı. Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, "Durumun vahim olduğunu söyleyerek tarım arazileri kavruldu, çiftçiler çare arıyor" dedi.

Kuraklık nedeniyle yüksek kesimlerdeki otlaklarda beslenemeyen Büyükbaş hayvanlarını meralara indirmek zorunda kalan çiftçilerin yakında tarlaları da otlatmak zorunda kalacağını söyleyerek, ''Hayvanlarımız yaklaşık iki ay sonra yayladan inmesi gerekirken, bugün Kuraklıktan dolayı biçeceğimiz ve kışlık olarak elde edeceğimiz çayırları otarmak zorundayız. On gün sonra da sıra tarlalarımıza gelecek. Çünkü bu nedenli bir kıtlık var. Bu duruma çok acil bir önlem almamız lazım. Sayın Tarım Bakanımız Edirne'de bir köyü ziyaretinde çiftçilerin durumunun iyi olduğunu söyledi. Bu durumu bölge olarak düşünmeli. Kendisini bölgemize davet ediyoruz. Kentimize gelerek kendi gözü ile görsün istiyoruz. Çünkü çok sıkıntılı ve zor durumdayız. Saman stokçularına fırsat verilmemeli. Ülke dışından gelebilecek samanlara gümrük kapılarında izin verilerek vatandaşların valilik izni ile ihtiyaçlarını kendilerinin temin edilmesi kolaylığı sağlanmalı. Görüldüğü gibi hayvanların iki ay veya iki buçuk ay sonra meralara gelmesi gerekirken bugünden gelmiş. Bu meralar yaklaşık on gün dayanır. On gün sonra maalesef tarlalarımızı otarmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, saman ve kurban fırsatçılarına izin verilmemesi gerektiğini söyleyerek, ''Şu anda şehir merkezinden geçen Kura nehri kenarındaki meralardayız ve şehrin içerisinde olduğu için hoş görünümlü bir ot görünümü var. Köylerde bu da yok, araziler bom boş, siyahımsı görüntü ile kaplı ve tarlalarımızı otarmak durumunda kalacağız. Bu nedenle saman stokçularına fırsat verilmeyerek, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Ayrıca kurban bayramı nedeniyle kurbanlıklarını götüren çiftçilerin de mağduriyetleri söz konusu" şeklinde konuştu.