İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında otlak alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında otlak alanlar beyaz örtüyle kaplandı.


Ardahan'da yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Bir haftayı aşkın süredir kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerine kar düşmesiyle birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, vatandaşlar kış hazırlığına başladı.


Kar yağışı sonrası Posof-Damal karayolunun Ilgar Dağı geçidi ile Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkisi beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolunda buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.