Ardahanlı çiftçilere kavılca buğdayı tohumu ve arı kovanı dağıtıldı

Ardahan Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığınca kentteki tarım ve arıcılığı geliştirmek amacıyla uygulanan "Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balı ve Kafkas Arısı Benim Umudum" ile "Ardahan İli Ata Tohumu Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması" projeleri kapsamında 50 ton kavılca tohumu ile 390 arı kovanı dağıtımı yapıldı.

Kafkas Arısı Üretim Eğitim Gen Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programa Vali Hüseyin Öner, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Cineviz, KAGEM Müdürü Sinan Aydın, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hem çiftçilerimize daha fazla kazanç getirecek ve hem de atıl arazilerin ekilip biçilmesini, aynı zamanda ülkemizin ihtiyaç hissettiği buğday ve arıcılık sektöründe üretimi artırma gayretinde olduklarını belirtti.

Ardahan'da arıcılık ve tarımın geliştirilmesi amacıyla projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Bugün burada 100 çiftçimize 50 ton kavılca tohumu dağıttık. Bu destek kavılca buğdayının üretimimizi arttırmış olacak. Aynıca 54 kadın arıcımıza da 312'si arılı, 78'i de boş olmak üzere toplam 390 kovan desteğimiz oldu. Söz konusu arıcılarımızı daha öncede bu alanda eğitime almıştık. Bu desteklerimiz ve projelerimiz sürecek. Bizim isteğimiz çiftçimiz üretsin, onlar ürettikçe bizler devlet olarak her zaman onlara desteğimizi sürdüreceğiz."