Ardahanlı gazi Adnan Tatlı'ya Devlet Övünç Madalyası verildi

Ardahan'da, iç güvenlik gazisi Adnan Tatlı onuruna düzenlenen ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' bugün yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Ardahan'da Valilik toplantı salonunda, iç güvenlik gazisi olan Adnan Tatlı onuruna ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' düzenlendi. Düzenlenen törene Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba ve İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile çok sayıda davetli, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda söz alan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Bugün ülkemiz genelinde Devlet Övünç Madalyası ve Beratı alacak tüm asker ve polis kardeşlerimize, onların ailelerine, ülkemize yaptıkları hizmetler için minnettarlığımızı ifade etmek üzere bir aradayız" dedi.

Vali Öner, "Bu ülke, bu millet, şehitlerimizin ve gazilerimizin yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Sultan Alparslan'dan başlayarak, Osman Gazi'lere, Fatih'lere, Yavuz'lara, Gazi Mustafa Kemal'lere kadar uzanan bu büyük mücadele zincirinin halkasında yer alan her bir gazimiz, her bir şehidimiz, bu toprakları bize vatan yapan ilahi beratın mühürleridir. Sınırlarımızda vatanı koruyan, şehirlerde terörle mücadele eden her kahraman askerimiz, her kahraman polisimiz, bizim bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür. Bir kez daha teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı ve uzun bir ömür temenni ediyorum. Şehit ailelerimize kaybettikleri evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, babalarının hatıralarının ve sevgilerinin hep yaşatılacağını, bu milletin onlara olan saygı ve hürmetlerinin asla bitmeyeceğini bildirmek istiyorum. Onlara, yüreklerinde yaşadıkları acılar, kederler için sabırlar diliyorum. Kıymetli gazimiz Adnan Tatlı'ya takdim edeceğim Devlet Övünç Madalyasının, bu devletin, bu milletin bir vefa sembolü olarak nesilden nesile gururla, kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Gazi Adnan Tatlı kendisine takdim edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Vali Öner'in elinden aldı.