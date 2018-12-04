Ardahanlı kodcu çocuklar, Çin yolcusu

Ardahan'da 'Kodla Üret Ardahan Projesi' kapsamında, Merkez 23 Şubat İlkokulu'nda oluşturulan kodlama ve robotik atölyesinde eğitim gören ve ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'ndan birincilikle dönen öğrenciler Hayriye Tuana Açıkyıldız ve Ayşenur Uslu, Çin'deki yarışma için uğurlandılar.

Geliştirdikleri 'Robothan' projesiyle Türkiye birincisi olan ve Türkiyeyi Çin'de düzenlenecek olan yarışmada temsil etmeye hak kazanan Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız için 23 Şubat İlkokulu önünde uğurlama töreni düzenlendi. Ardahan 23 Şubat ilkokulunda kurulan Robotik kodlama kurslarında eğitim gören Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız; Kodla Üret Ardahan Projesi çerçevesinde geliştirdikleri ' Robothan' projesiyle İstanbul'da düzenlenen robotik 2018 MakeX yarışmasında Türkiye birincisi olmayı başardı. Bu başarı ile Türkiye'yi Çin'de düzenlenecek olan ve yaklaşık 600 öğrencinin katılacağı yarışmada temsil etmeye hak kazandılar.

Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, öğrencilerin bu kısa sürede çok büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyerek, ''6-9 Aralık 2018 tarihleri arasında Çin'de 16 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilecek bir yarışma ve bu yarışmada Ülkemizi temsil edecek olan öğrencilerimizi hayırlısı ile bugün yolcu edeceğiz. Kısa sürede öğrencilerimiz çok büyük başarı elde ettiler. Robotik Kodlama atölyemiz 2018 yılının Mart ayında açılmıştı. Burada emeği geçen öğretmeye menlerime, okul müdürüme ve katılımcı öğrencilerimin hepsine teşekkür ediyorum ve Çin'de de öğrencilerimize başarılar diliyorum.'' dedi.

Başarılı öğrencilerden Ayşenur Uslu, Türkiye'de büyük bir başarı elde ettiğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Çin'de düzenlenecek olan yarışmada da başarıya ulaşacağımızı umut ediyorum dedi.

Hayriye Tuana Açıkyıldız ise, ''Bu yıl açılmış olan Kodlama atölyesinde kısa sürede çok fazla çalışarak Türkiye birinciliğini elde ettik. Ve şimdi de daha fazla çalışarak dünya birinciliğini elde etmeyi umuyoruz.'' şeklinde konuştu.

Öğrenciler daha sonra aileleri ve Milli Eğitim Müdürü tarafından Çin'e uğurlandı.