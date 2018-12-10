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Ardahanlı kodcu çocuklar Çin'de ilk 10 arasına girdi

2018 MakeX Türkiye Şampiyonasında takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, Çin’de gerçekleşen uluslararası yarışmada 350 takım arasında ilk 10’a girmeyi başardı.

2018 MakeX Türkiye Şampiyonasında takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, Çin'de gerçekleşen uluslararası yarışmada 350 takım arasında ilk 10'a girmeyi başardı.


İstanbul'da mayıs ayında yapılan robotik yarışması "2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, uluslararası yarışmaya katılmak üzere gittikleri Çin'de ilk 10'a girmeyi başardı.


Robotlarla mavi gezegeni kirlilik ve çöpten temizlemeyi amaçlayan "Mavi Gezegen" adlı proje ile Türkiye birincisi olan 23 Şubat Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 4 kişilik grup, uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.


Çin'de 7 Aralık Cuma günü başlayan yarışmaya, 16 ülkeden 350 takım katıldı. "Mavi Gezegen" projesi, yarışmada ilk 10'a girme başarısı gösterdi.

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