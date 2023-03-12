Ardahanlı tiyatro grubu depremzedeler için sahne aldı

Ardahan'da tiyatro topluluğu oyuncuları, Kahramanmaraş merkezli 11 ildeki depremzedeler için sahneye çıktı. Oyunun tüm gelirleri afetzedelere gönderilecek.

Dursun Akçam Kültür Merkezi'nde, Dursun Akçam Tiyatro Topluluğu oyuncuları tarafından sahnelenen ‘Dikkat Yalan Çıkabilir' adlı tiyatro oyununa ilgi yoğun oldu. Yönetmenliğini Deniz Dark'ın yaptığı, Erkan Çimen, Sedat Hanoğlu, Yiğitcan Turanlı, Zehra Cankan, Ayfer Durmuş ve Yağmur Öcal rol aldı. Tüm gelirleri depremzedeler için kullanılacak olan oyun izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliği organize Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı adına açıklama yapan iş adamı Mehmet Suat Işıklı, depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarmak adına böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyledi. Işıklı, "Ülkemizi yasa boğan çok üzüldüğümüz deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza destek vermek için, tiyatro gösterimi hazırlayan arkadaşlarımız bizleri çok mutlu ettiler. Haftalarca emek ederek zamanını bu oyunu hazırlamak için harcayan arkadaşlarımız gelirinin tamamının depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesini istiyoruz dediler ve biz de vakfımız adına elimizden gelen desteği sağladık. Emeği geçen herkese ve yoğun katılıp sağlayıp destek veren Ardahan halkına çok teşekkür ederim" dedi.

Oyunu ücretsiz olarak sahneye koyan tiyatro topluluğu adına konuşan Deniz Dark da böyle bir etkinliğin içinde olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.