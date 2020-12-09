İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar: "Webo'ya yapılan ırkçılık asla kabul edilemez"

Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yapılan ırkçı söylem ile ilgili olarak "Webo’ya yapılan ırkçılık asla kabul edilemez" dedi.

Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söylem ile ilgili olarak "Webo'ya yapılan ırkçılık asla kabul edilemez" dedi.


Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında oynanan PSG - Başakşehir müsabasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya söylediği ırkçı ifadeler sonrası turuncu-lacivertli takım soyunma odasına gitti. Kısa sürede tüm dünyada geniş yankı bulan bu olaya Ardahanspor'dan da tepki geldi. Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar, Webo'ya yapılan bir ırkçılık ve asla kabul edilemez diyerek, "İnsanlık onuru ile temel insan hakları adına, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığı çok açık bir şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.