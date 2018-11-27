Arıcılık çalıştayı Ardahan'da başladı

Ardahan Tarım Orman İl Müdürlüğü'nün düzenlediği ‘Coğrafi İşaret Balda, Bal Kafkas Arı'da, Kafkas Arı Ardahan'da Güzeldir 'çalıştayı, Ardahan'da başladı. Çalıştay, 3 gün sürecek ve akademisyenler tarafından yapılan sunumlarda arıcılıkla ilgili birçok konuya değinilecek.

Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi konferans salonunda düzenlenen ‘Coğrafi İşaret Balda, Bal Kafkas Arı'da, Kafkas Arı Ardahan'da Güzeldir ' Çalıştayına Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Ağtürk, Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, Türkiye'nin değişik illerinden gelen konularında uzman öğretim üyeleri, illerin arıcılar birliği başkanı, temsilcileri, daire müdürleri ve ilgili kurumlarda çalışan görevliler katıldı.

Çalıştayda yaptığı konuşmada Ardahan'da arıcılığın mevcut durumuna değinen Vali Bilmez, ''Allah'ın lütfu sadece bu bölgede yaşayabilen ve dünyadaki 4 arı türünden biri olan Kafkas arı ırkı sadece bu bölgede yaşıyor. Ve yine sadece bu bölgede bulunan bir çok endemik bitki ile birlikte de Arıcılık açışından ciddi bir potansiyele sahip. Ama maalesef bu alanda hayvancılıkta olduğu gibi çok büyük bir gelişme kaydedemedik. Ardahan'ın ortalama kovan sayısı 47000-48000 civarında olmasın rağmen profesyonel anlamda 600 civarında üreticimiz arıcılık yapmakta ve arıcılar birliğine üye arıcımız bulunmaktadır. Oysa potansiyelimiz ile mevcudu kıyasladığımızda potansiyelin çok gerisindeyiz. Ardahan'da sadece arıcılık yapan bir ailenin karı-koca öğretmen olan bir aileden daha fazla gelir elde etme imkanı bulunmaktadır. Ama biliyoruz ki sadece İstanbul'da inşaatlarda çalışmak için bu güzelim memleketi terk ederek orada hayatını sürdürmeye çalışan insanlar var. Buradaki ne arı'nın, ne çiçeğin nede güzelliğin farkında. Onun için bizim her ortamda Arıcılığı konuşmamız lazım. Arı denince sadece aklımıza bal gelmemeli? Arının bizim paraya çevireceğimiz onlarca yan ürünü bulunmaktadır. Türkiye'de sadece ilimizde bulunan bir Gen Merkezimiz var. Bu bir nimet? buradaki hem Kafkas arısının ırkını muhafaza etmek ve geliştirmek, bunun görev alanı sadece Ardahan ve Artvin ilimiz. Bu iki ilin kaderi yaz ve kış kesişmekte ve iki il'de birbirine muhtaç.'' şeklinde konuştu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, ''Bu çalıştayların, toplantıların ve panellerin Ardahan'da devam etmesi çok önemli. Çünkü bir çalıştay'da ve bir platformda konulardan bahsedilmesi ile Ardahan arıcılığının, Ardahan balının farkındalığı yada sürdürülebilirliği konusunda yeteri kadar bir faaliyet göstermiş olmayız. Bu devam etmeli ve bu çerçevede de gerek kalkınma ajansımızın, gerek Gen Merkezi müdürlüğümüzün ve diğer kurumlarımızın

Ardahan'da benzer çalışmaları geçmiş yıllarda yaptı ve bu birikimle son çalıştayı da yapmaktayız.'' dedi.

Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, Bölgemiz için önemli bir Gen kaynağı olan Kafkas Arı ırkının saafiyetliğinin korunması, ilin sosyo ekonomik yapısı bakımından arıcılığın geliştirilerek kırsal kesimde yaşayan bölge insanına katkı sağlamak ve refah düzeylerinin yükseltilmesi için bölgede adapte olmuş Kafkas Arı ırkının korunması, ıslah edilmesi ve yaygınlaştırılması için Gen Merkezi müdürlüğünün 1969 yılından beri Ardahan ve bölgeye hizmet verdiğini söyledi.